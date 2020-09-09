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09 сентября 2020 года 15:17
Снижение цен на нефть к концу недели может возобновиться на фоне неблагоприятного внешнего фона - Sberbank CIB
Снижение цен на нефть к концу недели может возобновиться на фоне неблагоприятного внешнего фона, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Инвесторы в среду сосредоточат внимание прежде всего на ежемесячном обзоре нефтяного рынка от Управления энергетической информации США (EIA) и еженедельной сводке Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородов. "По нашему мнению, сентябрьский обзор EIA будет оптимистичным и обнадежит инвесторов сохранением позитивной оценки перспектив на предстоящие месяцы в текущих условиях, когда в Азии замедляется восстановление спроса на нефть, в США подходит к концу сезон повышенного потребления бензина, а предложение со стороны участников ОПЕК+ растет", - отмечает специалист Михаил Шейбе. Еженедельная сводка API, вероятнее всего, продемонстрирует, что товарные запасы нефти и нефтепродуктов сокращаются по всем категориям, и это также должно позитивно повлиять на настрой рынка, считает он. "Все эти факторы, на наш взгляд, должны, по меньшей мере, на какое-то время приостановить коррекцию на нефтяном рынке на фоне продолжающегося спада на глобальных фондовых рынках. Мы ожидаем консолидации котировок Brent в диапазоне $39,4-40,1 за баррель. Впрочем, с учетом в целом неблагоприятного внешнего фона мы не исключаем, что к концу недели снижение цен возобновится и они приблизятся к техническому уровню поддержки $37,5 за баррель. Добавим, впрочем, что потенциал роста котировок Brent ограничивается отметкой $40,6 за баррель, и для движения в этом направлении нефтяному рынку сначала необходимо преодолеть сопротивление на уровне $40,1", - пишет Шейбе.
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