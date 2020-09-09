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09 сентября 2020 года 14:25
"ВТБ Капитал" добавил Polymetal в "Портфель наиболее привлекательных акций" и "Портфель торговых идей на покупку"
"ВТБ Капитал" добавил акции Polymetal (MOEX: POLY) в стратегические портфели акций РФ на покупку: "Портфель наиболее привлекательных акций" и "Портфель торговых идей на покупку", сообщается в обзоре инвестбанка. Таким образом, в "Портфель наиболее привлекательных акций" от экспертов "ВТБ Капитала" сейчас входят акции "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), GDR Mail.ru Group (MOEX: MAIL), акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) и акции Polymetal. "Портфель торговых идей на покупку" состоит на данный момент из акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), "префов" "Транснефти", GDR Mail.ru Group, американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), акции "Норильского никеля" и Polymetal. Долгосрочная рекомендация для бумаг Polymetal от аналитиков инвестбанка дается "покупать"; прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 37 фунтов стерлингов за штуку. Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 19,74 фунта стерлингов за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Polymetal Int
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