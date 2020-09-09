Sova Capital подняла рейтинг акций Татнефти до "покупать" после переоценки

Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитных расписок "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Татнефти" (MOEX: TATN), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

По итогам переоценки для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать".

Для обыкновенных акций и депозитных расписок "ЛУКОЙЛа" была подтверждена рекомендация "покупать", а для обыкновенных акций "Газпром нефти" - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 5290,0 (текущая цена - 4719,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для депозитарных расписок; цены в долларах США) - 71,0 (текущая цена - 61,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 591,0 (текущая цена - 524,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для "префов") - 601,0 (текущая цена - 515,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 293,0 (текущая цена - 305,0), рекомендация - держать.