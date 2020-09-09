"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Норильского Никеля"

Перспективы компании и сохранение щедрой дивидендной политики позволяют "ФИНАМу" сохранять рекомендацию для обыкновенных акций ПАО "ГМК "Норильский никель" на уровне "Покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Несмотря на последствия аварии в Норильске, "Норникель" остается привлекательным в среднесрочной перспективе. Фактор угрозы огромного экологического штрафа будет иметь единовременный эффект. Компания продолжает генерировать хороший денежный поток и остается одной из самых рентабельных в отрасли", - отмечает эксперт.

По мнению Калачева, главным позитивным фактором для "Норникеля" остается высокий промышленный спрос на палладий. В 1П 2020 доля палладия в структуре выручки от продажи металлов выросла до 48%, доля никеля снизилась до 20%, доля меди сократилась до 18%.

"Норникель" показывает рост свободного денежного потока. Падение EBITDA и прибыли в 1П 2020 обусловлено формированием резерва в размере $ 2 100 млн для оплаты компенсации экологического ущерба. Без учета этого резерва эффективность компании остается на высоком уровне, подчеркивает аналитик "ФИНАМа".

Пересмотр акционерного соглашения с "РУСАЛом" состоится не ранее 2022 года. Резерв по экологическому штрафу может быть учтен в составе EBITDA для расчета дивидендов в 2020 г. По мнению Калачева, это значит, что дивидендная доходность акций "Норникеля" может сохраниться на уровне не ниже 8%.

ГМК "Норильский никель" - один из крупнейших игроков сегмента промышленных металлов. На него приходится около 14% мирового производства никеля, свыше 2% меди, 45% палладия и около 15% платины.