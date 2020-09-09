Инвесторы в США будут присматриваться к более недооцененным бумагам вне IT-сектора и отрасли коммуникационных услуг - ITI Capital

Инвесторы на рынке акций США будут присматриваться к более недооцененным бумагам вне IT-сектора и отрасли коммуникационных услуг, говорится в комментарии ITI Capital.

Коррекция на рынке акций США в IT-секторе продолжилась во вторник, констатируют аналитики ITI Capital. Избыток деривативных позиций в этом секторе привел к повышенной волатильности и массовым распродажам.

"В то же время продавцы колл-опционов, как правило, хеджирует свои позиции через покупки акций, что может предотвратить дальнейшее падение бумаг. Поэтому коррекция носит технический характер, но в дальнейшем покупатели IT-бумаг будут действовать осторожно. Инвесторы "обожглись" и будут присматриваться к более недооцененным бумагам вне IT-сектора и отрасли коммуникационных услуг", - указывают специалисты.

"После завершения коррекции начнется новый цикл роста, так как экономика продолжает восстанавливаться, власти ведущих стран почти взяли пандемию под контроль, а вероятность возврата карантина находится весьма низкая. Кроме того, ведется активная работа по созданию вакцины, при этом AstraZeneca предупредила о рисках побочных эффектов для пациентов, что указывает на необходимость завершения цикла тестирования перед реализацией коммерческого продукта", - отмечают аналитики ITI Capital.