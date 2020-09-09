.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль в паре с долларом в среду уйдет под отметку 76 руб./$1 - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 сентября 2020 года 09:59
Рубль в паре с долларом в среду уйдет под отметку 76 руб./$1 - "Алор Брокер"
Картина сильного ослабления российской валюты в первой половине дня и попытки роста во второй в течение двух дней подряд говорит, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, о наличии внутреннего спроса на валюту и, возможно, аккуратного выхода нерезидентов из рублевых активов, при нехватке предложения долларов и евро. "В среду ждем ухода рубля в паре с долларом под отметку 76 руб./$1. В том числе этому должна поспособствовать подготовка к аукциону по ОФЗ. Однако особой эйфории в отношении рубля быть не должно: пара доллар/рубль еще "сходит" в район чуть выше 77 руб./$1 при реализации политических рисков", - указывает специалист в комментарии компании.
.
09 сентября 2020 года 11:44
Рубль может снова подешеветь до 76,60 руб./$1, причем не исключено, что его ослабление продолжится, и рынок нацелится на уровень 77,0 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Глобальный спрос на риск и цены на... читать дальше
.09 сентября 2020 года 11:13
Инвесторы в США будут присматриваться к более недооцененным бумагам вне IT-сектора и отрасли коммуникационных услуг - ITI Capital
Инвесторы на рынке акций США будут присматриваться к более недооцененным бумагам вне IT-сектора и отрасли коммуникационных услуг, говорится в комментарии ITI Capital. Коррекция на рынке акций США в IT-секторе продолжилась во вторник, констатируют аналитики ITI Capital. Избыток деривативных... читать дальше
.09 сентября 2020 года 10:27
Цены на нефть могут восстановиться до $44 за барр. ближе к концу недели на фоне ожидаемого дальнейшего сокращения запасов нефти в США и сильной поддержки августовской статистики по импорту из Юго-Восточной Азии, говорится в обзоре Альфа-банка. "Цена Brent открыла текущую неделю снижением,... читать дальше
.09 сентября 2020 года 09:29
Американские фондовые индексы заметно опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду. читать дальше
.08 сентября 2020 года 16:56
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что в перспективе ближайших недель золото может подвергнуться нисходящей коррекции в район $1800-1830/унцию, чего можно ожидать при закреплении металла ниже $1900/унцию. Среднесрочные перспективы (ближайшие месяцы) остаются позитивными при... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:53
Аналитики Julius Baer считают, что в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель, говорится в комментарии компании. Летнее затишье на нефтяных рынках завершилось после падения уверенности на фондовых рынках. Котировки нефти снизились на 8-10% с максимумов конца августа,... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:20
Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" считают, что технологический потенциал компании Intel может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости ее акций, говорится в комментарии. "Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного... читать дальше
.08 сентября 2020 года 13:11
Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Если новостной фон останется негативным, рубль может снова подешеветь до 76 руб./$1, в противном случае не исключено постепенное укрепление... читать дальше
.08 сентября 2020 года 11:28
Аналитики "Ренессанс Капитала" ожидают увеличения предложения на первичном рынке еврооблигаций, сообщается в обзоре компании. "Аппетит" на риск на глобальных рынках в целом остается высоким, инвесторы продолжают игнорировать страновые риски, отмечает начальник отдела анализа долгового рынка... читать дальше
.08 сентября 2020 года 11:00
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что нефть марки Brent находится на минимальных уровнях с начала марта текущего года, в то же время эти уровни (и даже более низкие) оправданы, указывают эксперты, с точки зрения фундаментала. "Так, мы ждем сохранения навеса предложения до конца этого и следующего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.