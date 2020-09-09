Рубль в паре с долларом в среду уйдет под отметку 76 руб./$1 - "Алор Брокер"

Картина сильного ослабления российской валюты в первой половине дня и попытки роста во второй в течение двух дней подряд говорит, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, о наличии внутреннего спроса на валюту и, возможно, аккуратного выхода нерезидентов из рублевых активов, при нехватке предложения долларов и евро. "В среду ждем ухода рубля в паре с долларом под отметку 76 руб./$1. В том числе этому должна поспособствовать подготовка к аукциону по ОФЗ. Однако особой эйфории в отношении рубля быть не должно: пара доллар/рубль еще "сходит" в район чуть выше 77 руб./$1 при реализации политических рисков", - указывает специалист в комментарии компании.