Sova Capital подняла оценку GDR Globaltrans на 14%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $5 до $5,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $8,21 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,15 за штуку.