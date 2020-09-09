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09 сентября 2020 года 09:38

Внешний фон пока не дает повода для отскока рынка акций - "Алго Капитал"

Внешний фон пока не дает повода для начала коррекционного отскока локального рынка акций, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2875-2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2870, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, который пока не дает повода для начала коррекционного отскока локального рынка акций", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды останется динамика фьючерсов на нефть, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация июльской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда США (17:00 мск).

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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