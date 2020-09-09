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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Пара доллар/рубль в начале сессии среды может подняться в район 76,4 руб./$1 - Промсвязьбанк
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09 сентября 2020 года 09:48

Пара доллар/рубль в начале сессии среды может подняться в район 76,4 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов среды ждет продолжения негативной динамики национальной валюты. "Дальнейшее снижение цен на нефть и умеренное ослабление валют развивающихся стран окажут давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии может подняться в район 76,4 руб./$1. В случае же сохранения рынком энергоносителей позиций ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent у российской валюты не будет поводов для восстановления, в результате чего на горизонте ближайших недель доллар закрепится в диапазоне 75-80 руб./$1", - пишет он в комментарии банка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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