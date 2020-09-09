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09 сентября 2020 года 09:22
Рынок акций РФ может начать торги среды незначительным снижением - "ФИНАМ"
Рынок акций РФ может начать торги среды незначительным снижением или в околонулевой области, лишь позже развернувшись к умеренному росту, говорится в комментарии "ФИНАМ". Судя по всему, на рынки все же приходит коррекция, отмечает аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. "Надежды, что снижение будет непродолжительным, пока не оправдываются. Среднесрочный восходящий тренд по индексу Мосбиржи уже пробит, да и иные индикаторы показывают на то, что с большей вероятностью продолжится снижение, нежели вернется рост. Нет, отскоков никто не отменял, но явная перекупленность рынков, существенно обгонявших по своим темпам восстановление реального сектора национальных экономик после коронавирусного карантина, требует снятия", - пишет он. Российские торговые площадки, закрывшиеся во вторник несколько лучше западных, вполне могут начать торги среды незначительным снижением или в околонулевой области, лишь позже развернувшись к умеренному росту, полагает Коренев. Поводов для существенно подъема пока попросту не наблюдается, указывает эксперт "ФИНАМ".
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Инвесторы в США будут присматриваться к более недооцененным бумагам вне IT-сектора и отрасли коммуникационных услуг - ITI Capital
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.08 сентября 2020 года 15:20
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