Ориентир по индексу Мосбиржи - 2800-2840 пунктов - "Фридом Финанс"

Рынок акций РФ в среду может усилить снижение, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, так как будет отыгрывать падение в США. Ориентир по индексу Мосбиржи - 2800-2840 пунктов, указывает специалист компании.