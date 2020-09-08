Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA

Украина может разместить еще один выпуск еврооблигаций возможным объемом $1-1,5 млрд для бюджетных целей и финансирования выкупа ВВП-варрантов, считают аналитики BofA Securities.

"Мы предпочитаем варранты облигациям, учитывая потенциал больших купонов в связи с восстановлением роста в 2021 году и потенциальными дальнейшими выкупами", - говорится в обзоре BofA Securities.

Аналитики напоминают, что Украина недавно выкупила варранты и допустила возможность повторения такой операции, возможно, в существенных объемах. По мнению аналитиков, для такого выкупа и для бюджетных целей может быть осуществлен еще один выпуск еврооблигаций в дополнение к размещенному в конце июля выпуску на $2 млрд.

BofA Securities также считает, что от Украины можно ожидать серии негативных новостей из-за вероятной задержки предстоящего первого обзора программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) stand by, запланированного на текущий месяц. По мнению BofA Securities, прогресс диалога с МВФ, вероятно, потребует полной ясности по вопросу Национального антикоррупционного бюро (Конституционный суд Украины недавно признал неконституционным назначение главы этого ведомства Артема Сытника - ИФ) и с принятием бюджета Украины на 2021 год.

В то же время, по мнению BofA Securities, снизились опасения по поводу налогово-бюджетной политики и, особенно, независимости Нацбанка Украины после недавних новых назначений, а также стабильности денежно-кредитной политики и вывода банков с рынка.

Как сообщалось ранее, Украина для недавнего выкупа части ВВП-варрантов доразместила еврооблигации на сумму $328,8 млн, лид-менеджером сделки и единственным покупателем бондов выступил JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Речь идет о доразмещении евробондов со ставкой купона 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года.

Украина в середине августа объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком обращения до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд. Минфин не приводил данные о цене сделки, исходя из рыночной стоимости бумаг стоимость сделки оценивалась примерно в $275 млн.

Минфин отмечал, что опубликованная им ранее среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания госдолга и снизить пиковое давление на государственный бюджет. Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с такой стратегией, Минфин инициировал выкуп на открытом рынке ВВП-варрантов.