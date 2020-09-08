Золото может подвергнуться нисходящей коррекции в перспективе ближайших недель - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что в перспективе ближайших недель золото может подвергнуться нисходящей коррекции в район $1800-1830/унцию, чего можно ожидать при закреплении металла ниже $1900/унцию. Среднесрочные перспективы (ближайшие месяцы) остаются позитивными при положении металла выше $1800/унцию (базовый сценарий) - от указанной отметки в случае коррекции с высокой долей вероятности возобновятся покупки и движение в район $2000/унцию, считает специалист инвестиционной компании.

Серебро при закреплении ниже $26 может направиться к $24 - у данного уровня также будут определяться среднесрочные настроения, указывает Кожухова.

По мнению эксперта компании, при позитивном сценарии золото и серебро будут стремиться к $2100 и $32 соответственно. Сигналами в пользу смены среднесрочного тренда по золоту и серебру на нисходящий выступят: возобновление роста доллара (индекс доллара US Dollar выше 94 п.), закрепление доходности 10-летних гособлигаций США выше 1% (будет свидетельствовать об общем увеличении склонности инвесторов к риску), резкое снижение чистой длинной позиции по металлам CFTC, считает аналитик "Велес Капитала".