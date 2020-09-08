Уверенный разворот рынка акций наверх сейчас вряд ли возможен - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника ускорили темпы падения и преодолели психологически важные отметки 2900 и 1200 пунктов соответственно, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Российский рынок акций остается под двойным давлением, которое исходит как от внешнего фона, так и от сохранения санкционных угроз, указывает специалист компании, и подобных условиях ждать уверенного разворота наверх едва ли приходится, считает Кожухова.