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08 сентября 2020 года 15:20
Технологический потенциал позволит Intel увеличить стоимость акций - "Открытие Брокер"
Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" считают, что технологический потенциал компании Intel может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости ее акций, говорится в комментарии. "Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного мультипликатора P/E. С учетом ожидаемых среднегодовых темпов роста EPS в 9% на горизонте 5 лет, справедливый форвардный мультипликатор P/E составляет 12,0x против текущего 10,3x. При средних ожиданиях по скорректированному EPS на 2020-ой финансовый год в размере $4,8 целевая цена акций Intel на ближайшие 12 месяцев составляет $57,50, что на 15% выше текущего уровня", - указывают специалисты "Открытие Брокер".
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Компании упоминаемые в новости: Intel
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