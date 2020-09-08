Геополитические риски и угроза новых санкций продолжат оказывать давление на российский рынок акций - Альфа-банк

Геополитические риски и угроза новых санкций продолжают оказывать давление на российский рынок акций и курс рубля, так как события в Белоруссии и ситуация вокруг отравления Алексея Навального не исчезли с повестки дня, продолжая доминировать в глобальном новостном потоке, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Хотя существует риск эскалации конфликта в Белоруссии, на данный момент ситуация остается под контролем, тогда как прямого вмешательства во внутриполитические проблемы страны Кремля не наблюдается. Более актуальна сейчас ситуация вокруг предположительного отравления Алексея Навального и требований новых санкций против России, исходящих из США и ЕС. Несмотря на призывы некоторых кругов к Ангеле Меркель приостановить поддержку "Северного потока-2", мы считаем, что это маловероятно. Г-жа Меркель привнесла огромную политическую волю в реализацию данного проекта, тогда как обеспечение энергетической и экономической независимости Германии - вопрос особой важности для Берлина", - пишут специалисты банка.

При этом эксперты Альфа-банка отмечают, что позитивная динамика цен на металлы поддержит на неделе акции российских производителей металлов. Инвесторы, по их мнению, будут проявлять интерес и к акциям золотодобывающих компаний благодаря их защитной природе при нынешней конъюнктуре рынка.

Бумаги энергетических предприятий, по оценкам аналитиков банка, также могут быть востребованы рынком благодаря их защитным характеристикам на фоне текущей неопределенности, в частности, на фоне санкционных рисков.

Ослабление курса рубля и укрепление китайского юаня благоприятны для компаний-экспортеров, указывают специалисты Альфа-банка. "В целом направление рынка на этой неделе будут задавать акции, входящие в состав индекса Nasdaq - все будет зависеть от того, смогут ли они отыграть свои потери, или же инвесторы продолжат фиксировать по ним прибыль. Поскольку до президентских выборов в США остается два месяца, российский рынок акций вступает в период повышенной волатильности и может находиться под влиянием новостного фона, сопровождающего предвыборную кампанию в США", - пишут они.