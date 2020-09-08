.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital не исключает спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 сентября 2020 года 12:32
ITI Capital не исключает спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие
Аналитики ITI Capital не исключают спекулятивного роста акций нефтегазового сектора на фоне перетока средств из одних акций в другие, сообщается в комментарии. В условиях давления на перегретый IT-сектор, как следует из исторических данных, инвесторы перекладываются в более дешевые и недооценённые компании сектора авиаперевозок (Delta Airlines, Air France-KLM, American Airlines и т.д.), развлечений (Carnival, Fox и т.д.), транспорта (General Motors, Volkswagen, Toyota) и финансового (Citibank, JPMorgan и Goldman Sachs), отмечают специалисты ITI Capital. "В пятерку самых дешевых компаний мира по коэффициенту стоимость акции/балансовая стоимость компании (P/B) входят "Газпром" и "Сургутнефтегаз", но в обоих случаях на бумаги влияет риск санкций и волатильность на рынке нефти. Нефтегазовый сектор выглядит весьма недооцененным, но пока отсутствуют факторы спроса, предпосылок для реализации потенциала роста нет, но мы не исключаем спекулятивного роста на фоне перетока средств из одних акций в другие", - пишут аналитики. Эксперты также отмечают, что это все тактические покупки, в долгосрочной перспективе IT-сектор всегда растет быстрее, чем остальные сектора, но нужно формировать позиции на более низких уровнях, чем сейчас.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сургутнефтегаз
.
08 сентября 2020 года 16:56
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что в перспективе ближайших недель золото может подвергнуться нисходящей коррекции в район $1800-1830/унцию, чего можно ожидать при закреплении металла ниже $1900/унцию. Среднесрочные перспективы (ближайшие месяцы) остаются позитивными при... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:53
Аналитики Julius Baer считают, что в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель, говорится в комментарии компании. Летнее затишье на нефтяных рынках завершилось после падения уверенности на фондовых рынках. Котировки нефти снизились на 8-10% с максимумов конца августа,... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:20
Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" считают, что технологический потенциал компании Intel может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости ее акций, говорится в комментарии. "Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного... читать дальше
.08 сентября 2020 года 13:11
Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Если новостной фон останется негативным, рубль может снова подешеветь до 76 руб./$1, в противном случае не исключено постепенное укрепление... читать дальше
.08 сентября 2020 года 11:28
Аналитики "Ренессанс Капитала" ожидают увеличения предложения на первичном рынке еврооблигаций, сообщается в обзоре компании. "Аппетит" на риск на глобальных рынках в целом остается высоким, инвесторы продолжают игнорировать страновые риски, отмечает начальник отдела анализа долгового рынка... читать дальше
.08 сентября 2020 года 11:00
Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что нефть марки Brent находится на минимальных уровнях с начала марта текущего года, в то же время эти уровни (и даже более низкие) оправданы, указывают эксперты, с точки зрения фундаментала. "Так, мы ждем сохранения навеса предложения до конца этого и следующего... читать дальше
.08 сентября 2020 года 09:30
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник. читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:59
Риск снижения цен на нефть пока ограничен примерным уровнем в $40 за баррель, говорится в комментарии Saxo Bank. Нефть, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Харди Джона, утянул вниз избыток на НПЗ таких ненужных дистиллятов, как дизельное топливо и авиационный керосин. Также сыграло... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:31
Краткосрочный прогноз по золоту указывает на продолжение консолидации и, возможно, на более существенную коррекцию, указывает в своем комментарии главный валютный стратег Saxo Bank Харди Джон. "Чтобы определить направление, нужно следить за долларом и за реальными доходностями гособлигаций США.... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:20
Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото - "Открытие Брокер"
Коррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, по мнению специалиста... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.