Котировки ОФЗ в значительной мере уже учитывают санкционные риски - "Ренессанс Капитал"

Текущие котировки ОФЗ, по мнению начальника отдела анализа долгового рынка Марии Радченко, уже в значительной мере учитывают санкционные риски, торгуясь с премией по доходности с локальными облигациями Мексики, в то время как в сегменте еврооблигаций премия бумаг Мексики к российским выпускам превышает 40 бп. Корпоративные локальные облигации по-прежнему игнорируют рост доходности ОФЗ, отмечает Радченко в своем обзоре.