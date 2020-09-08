"Ренессанс Капитал" ожидает увеличения предложения на первичном рынке еврооблигаций

Аналитики "Ренессанс Капитала" ожидают увеличения предложения на первичном рынке еврооблигаций, сообщается в обзоре компании.

"Аппетит" на риск на глобальных рынках в целом остается высоким, инвесторы продолжают игнорировать страновые риски, отмечает начальник отдела анализа долгового рынка Мария Радченко.

Так, несмотря на то что экономика Бразилии вошла в рецессию (ВВП во 2к20 упал на 11,4% г/г, снижение ВВП отмечено два квартала подряд), реал за прошедшую неделю укрепился более чем на 3%, а суверенные еврооблигации изменяются в цене вместе с рынком, обращает внимание специалист.

Дубай на прошлой неделе разместил 30-летние суверенные еврооблигации с доходностью 4%, несмотря на отсутствие кредитных рейтингов.

"Норильский Никель" разместил 5-летние еврооблигации с доходностью 2,55% с четырехкратной переподпиской.

"С приходом сентября мы ожидаем увеличения предложения на первичном рынке. Отметим, что коррекция последних недель не затронула корпоративные выпуски средней дюрации (до 10 лет). Мы продолжаем считать, что дефицит предложения качественных корпоративных бумаг продолжит оказывать поддержку и вторичному рынку", - пишет Радченко.