Рынок акций откроется во вторник нейтрально - "Атон"

Торги понедельника на рынке акций РФ проходили довольно спокойно, отмечают аналитики "Атона", поскольку американские площадки не работали из-за национального праздника. Европейские рынки продемонстрировали рост. Индекс РТС закрылся снижением на 0,1%, а индекс Мосбиржи показал рост на 0,4%. "Мы ожидаем, что во вторник рынок откроется без изменений", - указывают специалисты компании в своем обзоре.