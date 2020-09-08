Фондовые торги вторника начнутся с небольшого роста - "Алор Брокер"

Российские фондовые торги во вторник откроются небольшим ростом, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Быть может, "лучше рынка" будут акции "Норникеля" и черных металлургов, которые отыграют рост цен на их продукцию и комфортный для них курс рубля. Однако увлекаться покупками не рекомендуем, политические риски слишком высоки. В частности, в ближайшие дни должна состояться встреча лидеров России и Белоруссии, по итогам которой мы ждем важных заявлений, повлияющих на динамику рынка акций и рубля. Тем же, кому не терпится пополнить свои портфели, рекомендуем обратить внимание на "второй эшелон", там много интересных и относительно политически безопасных идей", - пишет Антонов в комментарии компании.