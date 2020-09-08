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08 сентября 2020 года 09:41

Утром вторника на рынке акций будут преобладать покупки - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале сессии вторника прогнозирует преобладание покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше уровней закрытия понедельника, после чего он перейдет в боковое движение. "При этом ближе к вечеру в ожидании возвращения на рынки американских игроков активность инвесторов и волатильность начнут нарастать. Однако в ходе торгов отсутствие важной макроэкономической статистики не даст поводов мировым рынкам для существенного направленного движения. В результате ожидаем что в рамках дня индекс Мосбиржи удержит позиции в диапазоне 2900-2950 пунктов", - пишет Зварич в своем комментарии.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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