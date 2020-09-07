BCS GM закрыл торговую идею "Лонг в GDR НЛМК против GDR ММК"

BCS Global Markets (BCS GM) закрыл торговую идею "Лонг в GDR ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) против GDR ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК)" и рекомендует зафиксировать по ней прибыль, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

В то же время торговая идея "Лонг в GDR НЛМК" была подтверждена.

"Наша парная рекомендация "Лонг в НЛМК против MMK" заработала 17,8% за один месяц. Сработала ставка на более высокую чувствительность ММК к повышению цен на железорудное сырье (ЖРС) и более низкую зависимость от динамики экспортных рынков. Цены на ЖРС на данный момент крайне перегреты, что предполагает риски для нашей идеи - мы считаем, что настало время фиксировать прибыль. В то же время мы оставляем открытой идею "Лонг в НЛМК" в качестве ставки на дальнейшее восстановление экспортного и внутреннего рынка стали", - пишут эксперты.

Долгосрочная рекомендация от BCS GM для GDR НЛМК и GDR ММК - "продавать".