Отсутствие дефляции в августе снижает шансы на сокращение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка отмечают, что в августе 2020 г. потребительские цены остались неизменными, в то время как в августе 2019 г. снижение инфляции составило 0,2%. В результате в годовом выражении инфляция ускорилась с 3,4% до 3,6%. "Основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары, где инфляция за месяц составила 0,4%, что нехарактерно для летнего месяца. Вероятно, на общую картину повлияло удорожание импортных товаров, последовавшее за ослаблением рубля. Мы полагаем, что такая динамика инфляции ставит под сомнение снижение ключевой ставки в сентябре", - указывают специалисты в обзоре банка.