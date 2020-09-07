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Главная / Аналитикам / Аналитика / Отсутствие дефляции в августе снижает шансы на сокращение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре - Газпромбанк
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07 сентября 2020 года 18:22
Отсутствие дефляции в августе снижает шансы на сокращение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка отмечают, что в августе 2020 г. потребительские цены остались неизменными, в то время как в августе 2019 г. снижение инфляции составило 0,2%. В результате в годовом выражении инфляция ускорилась с 3,4% до 3,6%. "Основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары, где инфляция за месяц составила 0,4%, что нехарактерно для летнего месяца. Вероятно, на общую картину повлияло удорожание импортных товаров, последовавшее за ослаблением рубля. Мы полагаем, что такая динамика инфляции ставит под сомнение снижение ключевой ставки в сентябре", - указывают специалисты в обзоре банка.
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07 сентября 2020 года 18:59
Риск снижения цен на нефть пока ограничен примерным уровнем в $40 за баррель, говорится в комментарии Saxo Bank. Нефть, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Харди Джона, утянул вниз избыток на НПЗ таких ненужных дистиллятов, как дизельное топливо и авиационный керосин. Также сыграло... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:31
Краткосрочный прогноз по золоту указывает на продолжение консолидации и, возможно, на более существенную коррекцию, указывает в своем комментарии главный валютный стратег Saxo Bank Харди Джон. "Чтобы определить направление, нужно следить за долларом и за реальными доходностями гособлигаций США.... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:20
Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото - "Открытие Брокер"
Коррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, по мнению специалиста... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:00
Продажи в сегменте информационных и телекоммуникационных услуг продолжатся, но возможен переток средств в недооцененный производственный сектор, говорится в комментарии ITI Capital. Аналитики ITI Capital констатируют, что продолжается коррекция в значительно перекупленном сегменте информационных... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:00
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что никаких новостных причин для снижения нефти нет, просто идет техническое "медвежье" движение после пробития нижней границы боковика $44,5 за баррель Brent. "Вероятность ухода котировок в район $40 за баррель велика. Но если и эта отметка... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:00
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:11
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:13
Аналитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных... читать дальше
.04 сентября 2020 года 12:22
На восстановление рубля в пятницу позитивно повлияла стабилизация внешнего фона и геополитической обстановки, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики полагают, что в пятницу рубль может подорожать до 74,5 за... читать дальше
.04 сентября 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
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