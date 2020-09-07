Доля угольной энергетики в США может вырасти в 2021 г на фоне подорожания природного газа

Доля угля в производстве электроэнергии в США в последнее время продолжает сокращаться, уступая место дешевому и экологически более чистому природному газу. Впрочем, в следующем году эта тенденция может смениться на обратную на фоне роста цен на газ, пишет газета The Wall Street Journal.

Стоимость природного газа в США приблизилась к отметке $2,5/MMBtu, что почти на 70% выше установленного в этом году минимума. Поддержку ценам на газ оказывает более высокий, чем ожидалось, спрос на электроэнергию, а также ограниченность предложения. Несмотря на рост цен, американские производители пока не спешат восстанавливать добычу.

В результате, как прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, доля угля в производстве электроэнергии в стране увеличится до 22% в 2021 году с 18% в текущем году, тогда как доля природного газа снизится до 35% с 40%.

По оценкам аналитика RBC Кристофера Луни, объем производства электроэнергии из природного газа в США в 2021 году уменьшится на 2% в годовом выражении, а объем ее производства из угля вырастет на 6%.

Значительный подъем цен на газ наблюдался и раньше - в 2018 году стоимость природного газа приблизилась к отметке $4, и на энергетическом рынке также произошло временное переключение с газа на уголь - однако на этот раз прогнозируется более устойчивый рост.

Аналитик S&P Global Platts Люк Джексон ожидает, что цены на природный газ будут в среднем находиться на уровне $2,90 до конца 2020 года и $3,30 в 2021 году. По мнению Луни из RBC, цены вырастут до $2,60 в четвертом квартале и будут постепенно приближаться к отметке $2,80 к концу 2021 года.

Разворот в сторону угольной генерации вряд ли продлится долго, отмечает WSJ. Но, возможно, это не последний раз, когда текущие тенденции обращаются вспять под действием рыночных сил.