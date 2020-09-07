Справедливая YTM нового выпуска евробондов BORFIN 26 - 6,10-6,30% - BCS GM

Справедливая доходность нового выпуска евробондов BORFIN 26, по оценкам аналитиков, составляет 6,10-6,30%, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Борец" размещает 6-летние еврооблигации объемом от $300 млн, ожидается, что размещение состоится 10 сентября. "Мы считаем, что BORFIN 26 должен предложить премию, не превышающую премию GEOPRO 24 (NR/B+/B+), который торгуется с YTM 5,8% и премией около 4 п.п. к суверенной кривой. Мы также считаем подходящим бенчмарком выпуск крупного турецкого промышленного холдинга SISETI 26 (B1/NR/BB-) с YTM 6,17%. Учитывая сопоставимые рейтинги, справедливая YTM BORFIN 26 находится в диапазоне 6,10-6,30%", - указывают специалисты BCS GM.

"Борец" также выставил оферту на выкуп обращающихся еврооблигаций BORFIN 22, отмечают аналитики. Срок подачи раннего согласия истекает 9 сентября в 17:00 по Нью-Йорку, а срок действия оферты - 16 сентября в 17:00. Цена выкупа была установлена на уровне $1005 от номинала, премия за раннее согласие составляет $30 от номинала. "Мы считаем условия оферты привлекательными, поскольку BORFIN 22 торгуется на уровне 101% и имеет ограниченный потенциал роста цены, учитывая довольно короткую дюрацию. Кроме того, компания объявила о запросе согласия на внесение поправок (удаление ковенант) выпуска BORFIN 22 (срок истекает 9 сентября)", - говорится в обзоре.

"Борец" - один из ведущих производителей ЭЦН (электроцентробежные насосы - широко применимы в нефтегазовой отрасли) в мире, отмечают в BCS GM: на долю компании приходится 39% от общего количества установок в России (24% в мире). За последние годы компания немного диверсифицировала свой бизнес: доля сервисных услуг и аренды в структуре выручки стабильна (43% в 1П20) - эти сегменты менее подвержены цикличности в отличие от продаж продукции, но и менее рентабельны. "Борец" в основном ориентирован на Россию (62% выручки в 2019 г.) и традиционно характеризуется довольно высокой концентрацией клиентов, которая, однако, снизилась за последние годы - 48% выручки пришлось на топ-5 клиентов в 1П20 против 56% в 2018 г.