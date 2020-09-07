Рублю пока сложно найти поводы для разворота - "Открытие Брокер"

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что в условиях внешнеполитического давления и слабой нефти у рубля пока нет поводов для укрепления, хотя уровни выше 76 руб./$1 и 90 руб./EUR1 кажутся неоправданными. В любом случае, считает специалист компании, пока ситуация обладает повышенной неопределённостью, рублю будет сложно найти точки для разворота, но если они появятся, то укрепление будет резким и продолжительным.