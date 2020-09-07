BCS GM с позитивом смотрит на долгосрочные перспективы рынка акций

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций и видят потенциал роста индекса РТС на 37% (на 12 месяцев), сообщается в обзоре компании. "Вместе с тем наш тактический подход остается нейтрально позитивным, поскольку риски по России в сочетании с усилением пандемии в Европе – слабо прогнозируемый источник дополнительной волатильности", - предупреждает специалист BCS GM Вячеслав Смольянинов.