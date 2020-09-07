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07 сентября 2020 года 15:14

BCS GM добавил в список фаворитов Норникель, убрав из него Сбербанк

BCS Global Markets (BCS GM) добавил в список фаворитов ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), убрав из него Сбербанк (MOEX: SBER), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитиков Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Список аутсайдеров остался без изменений.

Эксперты BCS GM добавили к фаворитам ГМК "Норильский никель", так как давление на котировки его бумаг после ребалансировки индексов MSCI сошло на нет. Дополнительный интерес к акциям и GDR "Норникеля" может создать обсуждение дивидендов с АК "РусАл" (MOEX: RUAL), отмечают аналитики. В то же время они убрали из списка лучших Сбербанк, поскольку риски санкций и ослабление рубля оказывают давление на котировки акций данного банка, в связи с тем, что он является ставкой на Россию.

"Нам по-прежнему нравится "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) на фоне благоприятной ситуации на мировом рынке стали. "М.Видео" (MOEX: MVID): ждем объявления дивидендов за I полугодие 2020 года - краткосрочный драйвер. Сильная динамика на рынке удобрений и ослабление рубля - позитивные факторы для "ФосАгро" (MOEX: PHOR). "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - объявление долгосрочной стратегии, скорее всего, окажет поддержку бумаге", - говорится в обзоре BCS GM.

Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят НЛМК, "М.Видео", "ФосАгро", "Интер РАО" и "Норникель".

В число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ (MOEX: VTBR), VEON и "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК).

"Мы сохраняем нейтрально-позитивный тактический взгляд на рынок. Вместе с тем мы отмечаем сохранение рисков по России: кейс Алексея Навального пока не закрыт, протесты в Белоруссии продолжаются", - пишут эксперты.

Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России,  Норильский Никель ГМК


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