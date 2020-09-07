Курс рубля на неделе останется у отметки 74-75 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля на предстоящей неделе останется стабильным у отметки 74-75 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Аналитики BCS GM отмечают, что в ситуации с возможным отравлением А. Навального реакция российского валютного, как впрочем, и рынка в целом, оказалась существенно менее резкой, чем наблюдалось ранее в периоды высокого геополитического риска. Отчасти, по их мнению, это объясняется привыканием инвесторов к повышенным рискам при вложении средств в российские активы, отчасти тем, что рынок все-таки не ожидает введения жестких санкций. "Если же такие санкции будут все-таки введены, то мы станем свидетелями существенно более резкой реакции на рынке и в курсе рубля, но пока это не наш базовый сценарий. Мы считаем, что на предстоящей неделе курс рубля останется стабильным у отметки 74-75 руб./$1, а к концу сентября может укрепиться до уровней около 73 руб./$1. Мы сохраняем неизменным свой прогноз по курсу на конец года в 69,6 руб./$1", - пишут специалисты.

"Августовские данные по инфляции, опубликованные Росстатом в пятницу, полностью совпали с нашим прогнозом: нулевая месячная инфляция в прошлом месяце привела к росту годового ИПЦ до 3.6% г/г с 3.4% в июле. В сентябре-октябре фактор базы продолжит оказывать повышательное влияние на цены: мы ожидаем, что к концу года инфляция в РФ достигнет таргетируемого ЦБ уровня в 4% или даже немного превысит его. В этой связи мы подтверждаем наш взгляд: мы по -прежнему считаем, что геополитика в дополнение к инфляционной картине и ослаблению рубля фактически не оставляет возможностей для ЦБ по снижению ставки. Поэтому мы считаем, что как на предстоящем 18 сентября заседании ЦБ, так и в оставшиеся месяцы года Банк России ключевую ставку снижать не будет", - отмечают эксперты BCS GM.