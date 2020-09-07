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07 сентября 2020 года 14:13
Тема санкций в отношении РФ выходит на первый план для сегмента ОФЗ - Уралсиб
Аналитики Уралсиба отмечают, что пока ситуация не прояснится, тема возможных новых санкций в отношении РФ будет ключевой для российского рынка госдолга, которому пока удается игнорировать динамику нефтяных цен, сообщается в обзоре корпорации. Большинство игроков в настоящий момент заняли выжидательную позицию, массового выхода из ОФЗ не наблюдается. "Исходя из текущего новостного потока, введение санкций в виде запрета на покупку рублевого госдолга мы не рассматриваем в качестве базового сценария, но волатильность на рынке пока будет оставаться высокой. Стоит указать, что на прошлой неделе Минфин успел установить очередной рекорд, доразместив ОФЗ на 215 млрд руб., при этом спрос достиг 350 млрд руб. С начала квартала объем привлечения составил 620 млрд руб., из которых 470 млрд руб. пришлось на флоатеры. Однако отметим, что в текущей ситуации ведомству может быть уже проблематично доразмещать и такие наименее волатильные и защитные инструменты, как выпуски с плавающим купоном, если только не будет увеличен дисконт к ценам вторичного рынка на аукционах", - указывает специалист Уралсиба Ольга Стерина.
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07 сентября 2020 года 18:59
Риск снижения цен на нефть пока ограничен примерным уровнем в $40 за баррель, говорится в комментарии Saxo Bank. Нефть, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Харди Джона, утянул вниз избыток на НПЗ таких ненужных дистиллятов, как дизельное топливо и авиационный керосин. Также сыграло... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:31
Краткосрочный прогноз по золоту указывает на продолжение консолидации и, возможно, на более существенную коррекцию, указывает в своем комментарии главный валютный стратег Saxo Bank Харди Джон. "Чтобы определить направление, нужно следить за долларом и за реальными доходностями гособлигаций США.... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:20
Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото - "Открытие Брокер"
Коррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, по мнению специалиста... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:00
Продажи в сегменте информационных и телекоммуникационных услуг продолжатся, но возможен переток средств в недооцененный производственный сектор, говорится в комментарии ITI Capital. Аналитики ITI Capital констатируют, что продолжается коррекция в значительно перекупленном сегменте информационных... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:00
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что никаких новостных причин для снижения нефти нет, просто идет техническое "медвежье" движение после пробития нижней границы боковика $44,5 за баррель Brent. "Вероятность ухода котировок в район $40 за баррель велика. Но если и эта отметка... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:00
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:11
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:13
Аналитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных... читать дальше
.04 сентября 2020 года 12:22
На восстановление рубля в пятницу позитивно повлияла стабилизация внешнего фона и геополитической обстановки, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики полагают, что в пятницу рубль может подорожать до 74,5 за... читать дальше
.04 сентября 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
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