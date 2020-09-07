Рубль на неделе не сможет восстановить позиции - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" считают, что в течение предстоящей недели российская валюта не сможет восстановить позиции, так как давление со стороны внешнеполитических факторов сохранится. Кроме того, отмечают специалисты, на курсе рубля негативно скажутся и сократившиеся в сентябре до 2,5 млрд руб./день продажи Минфина.