Sova Capital подняла оценку GDR X5 на 5%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $40 до $42 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

Как говорится в отчете, эксперты повысили свой прогноз по выручке ритейлера в 2020 году на 1,5%, ожидания по EBITDA на 6% и чистой прибыли на 7,6%. По мнению аналитиков, недавнее снижение котировок бумаг компании и более позитивный взгляд на результаты во втором полугодии создает привлекательную возможность для покупки бумаг GDR X5.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $42,18 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $35,2 за штуку.