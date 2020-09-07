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07 сентября 2020 года 11:35
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ 18 сентября - "ВТБ Капитал"
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ на заседании 18 сентября 2020 года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Эксперты "ВТБ Капитала" отмечают, что, по данным Национального расчетного депозитария, за последнюю неделю иностранные инвесторы купили ОФЗ в нетто-объеме 3 млрд руб. Основная часть недельного притока инвестиций пришлась на регулярный аукцион, в ходе которого нерезиденты приобрели бумаги 10-летнего ОФЗ-ПД 26228 на 11,3 млрд руб. "С учетом того, что общий объем размещения выпуска составил 28 млрд руб., доля участия иностранных инвесторов в аукционе, по всей видимости, была высокой. Если предположить, что на вторичном рынке нетто-объем операций иностранных инвесторов в ОФЗ-26228 был нулевым, приведенная цифра означает, что на аукционе на долю нерезидентов пришлось 40% общего размещения выпуска. Отметим, что с начала текущего года доля нерезидентов на регулярных аукционах в основном не превышала 30%, по нашим оценкам. Одновременно за последнюю неделю иностранные инвесторы сократили свои позиции в 6-летнем ОФЗ-26226 на 10 млрд руб. Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,5 пп, до 28%, нового локального минимума с мая 2019 г. В абсолютном выражении участие нерезидентов на локальном рынке остается на уровнях начала августа", - указывают аналитики. По данным Росстата, в августе рост потребительских цен в России составил 0% м/м и +3,6% г/г, превысив, таким образом, консенсус-прогноз Bloomberg (-0,1% м/м и +3,5% г/г). "На наш взгляд, в сочетании с более высокими, чем ожидалось, показателями индексов PMI более высокие темпы инфляции увеличивают вероятность того, что на своем ближайшем заседании по денежно-кредитной политике (18 сентября) ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений. По нашим оценкам, именно такой сценарий в данный момент заложили в цены и рынок ОФЗ, и инструменты денежного рынка. На данный момент спреды между ставками FRA 1x4/3x6 и 3 -месячной ставкой MosPrime сжались почти до нуля – точно так же, как и спреды между 3- и 6-месячными свопами на ключевую ставку и текущим значением самой ставки. Интересно, что, судя по более длинным ставкам, участники рынка даже ожидают повышения ключевой ставки на горизонте ближайших 12 месяцев. В частности, спред между FRA 9x12 и 3-месячной ставкой MosPrime сейчас равен +19 бп, а ставка годового свопа на ключевую ставку превышает ее текущее значение на 21 бп" - указывают специалисты. "Ближний конец кривой ОФЗ (выпуски сроком обращения менее четырех лет) в основном торгуется в диапазоне 4,3–4,9% по доходности. В то же время длинные ОФЗ, доходности которых должны отражать более долгосрочные ожидания в отношении политики ЦБ, продолжают игнорировать недавнее снижение регулятором своей оценки нейтральной ставки для России. 10-летний ОФЗ-26228 торгуется примерно на 35 бп выше в доходности, чем на момент объявления о пересмотре нейтральной ставки, а спред между доходностью 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой остается вблизи 6-летних максимумов, - пишут аналитики "ВТБ Капитала". - Мы полагаем, что готовность Минфина размещать больше бумаг с плавающей ставкой (так, на прошлой неделе объем размещения флоутера составил 188 млрд руб. против 54 млрд руб. в среднем на четырех предыдущих аукционах; соотношение спроса и фактического объема размещения снизилось с 5,4x до 1,7x) должна ослабить давление на выпуски ОФЗ-ПД, вызванное опасениями по поводу значительного плана заимствований".
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