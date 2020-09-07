Sova Capital подняла оценку акций Мосбиржи на 13%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 146 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 146,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 134,7 рубля за штуку.