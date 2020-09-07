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07 сентября 2020 года 09:41
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги, считает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
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Компании упоминаемые в новости: Polymetal Int
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04 сентября 2020 года 17:00
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.03 сентября 2020 года 13:43
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.03 сентября 2020 года 12:33
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