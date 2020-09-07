Доллар/рубль в понедельник утром попробует подняться выше 75,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале сессии понедельника российская валюта может оказаться под некоторым давлением со стороны негативной динамики рынка энергоносителей. При этом боковое движение валют развивающихся стран в начале дня не даст рублю дополнительных ориентиров. "В результате на старте торгов пара доллар/рубль попытается подняться выше 75,5, после чего перейдет в боковое движение у достигнутых уровней. Движение в рамках консолидации может продолжиться до конца сессии на пониженных объемах торгов, что не позволит американской валюте продемонстрировать более выраженную динамику", - пишет Зварич в комментарии банка.