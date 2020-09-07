Индекс Мосбиржи может удержать позиции в районе 2920 пунктов - Промсвязьбанк

Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии понедельника российский рынок акций может удержать позиции у уровней закрытия прошлой недели, отыгрывая восстановление американских площадок, прошедшее в пятницу вечером, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Это нивелирует давление со стороны цен на нефть и динамики азиатских площадок. В результате индекс Мосбиржи перейдет в консолидацию в районе 2920 пунктов. Боковое движение может сохраниться до конца дня на фоне низкой волатильности и пониженных объемов, что будет вызвано отсутствием торгов на американских площадках", - указывает главный аналитик Богдан Зварич.