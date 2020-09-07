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07 сентября 2020 года 09:00

Рублевые облигации являются интересным инструментом для инвестиций в настоящее время - ВТБ Капитал Инвестиции

(повтор)

Рублевые облигации являются интересным инструментом для инвестиций в настоящее время, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

"Рубль сохраняет существенный потенциал для укрепления, что повышает привлекательность вложений в рублёвые облигации в текущий момент, - отмечает Потапов. - Минфин возобновил проведение аукционов по размещению ОФЗ, предоставив премию ко вторичному рынку. За неделю Минфин привлёк рекордный объём денежных средств (215 млрд руб.), что подтверждает высокий интерес инвесторов к инструменту".

Эксперт сохраняет прогноз снижения ключевой ставки до 4% до конца 2020 г. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ - 18 сентября. Э.Набиуллина напомнила, что на среднесрочном горизонте ЦБ вернётся к нейтральной денежно-кредитной политике. "Вероятная близость завершения цикла снижения ключевой ставки заставляет быть осторожными с покупкой облигаций с большим сроком до погашения. Мы составили подборку облигаций, которые могут быть потенциально интересными сейчас для приобретения - с доходностью до 7,6% годовых в рублях", - указывает Потапов.

О'КЕЙ-Б01Р: ISIN-код бумаги - RU000A0JXQH8, риск - высокий, ликвидность - отличная;

ЛнССМУБ1P1: ISIN-код бумаги - RU000A0JWLG3, риск - высокий, ликвидность - отличная;

РЕСОЛизБП4: ISIN-код бумаги - RU000A100F95, риск - высокий, ликвидность - отличная;

ЕврХол1P1R: ISIN-код бумаги - RU000A0JWBH2, риск - средний, ликвидность - хорошая;

МТС 1P-05: ISIN-код бумаги - RU000A0ZYWX7, риск - средний, ликвидность - отличная;

СберБ Б78R: ISIN-код бумаги - RU000A100758, риск - низкий, ликвидность - отличная;

ОФЗ 26217: ISIN-код бумаги - RU000A0JVW30, риск - низкий, ликвидность - отличная;

СэтлГрБ1P2: ISIN-код бумаги - RU000A100MG6, риск - высокий, ликвидность - отличная;

Сегежа1P1R: ISIN-код бумаги - RU000A101D13 , риск - высокий, ликвидность - отличная;

РУСАБрБ2P1: ISIN-код бумаги - RU000A101S81, риск - средний, ликвидность - отличная;

ЕврХимБ1Р6: ISIN-код бумаги - RU000A100RG5, риск - средний, ликвидность - отличная;

КТЖФинанс1: ISIN-код бумаги - RU000A0JXS34, риск - средний, ликвидность - хорошая;

Роснфт2P4: ISIN-код бумаги - RU000A0ZYT40, риск - низкий, ликвидность - отличная;

Сбер Sb12R: ISIN-код бумаги - RU000A100K80, риск - низкий, ликвидность - отличная;

ОФЗ 25083: ISIN-код бумаги - RU000A0ZYCK6, риск - низкий, ликвидность - отличная;

ЛСР БО 1Р4: ISIN-код бумаги - RU000A100WA8, риск - высокий, ликвидность - отличная;

ЧТПЗ 1P5: ISIN-код бумаги - RU000A101WB4, риск - высокий, ликвидность - отличная;

Систем1P12: ISIN-код бумаги - RU000A101012, риск - высокий, ликвидность - отличная;

СУЭК-Ф1P5R: ISIN-код бумаги - RU000A101CQ4, риск - средний, ликвидность - отличная;

МТС 1P-14: ISIN-код бумаги - RU000A101FH6, риск - средний, ликвидность - отличная;

Газпнф3P1R: ISIN-код бумаги - RU000A101137, риск - низкий, ликвидность - отличная;

РЖД 1Р-17R: ISIN-код бумаги - RU000A1010M4, риск - низкий, ликвидность - отличная;

ОФЗ 26219: ISIN-код бумаги - RU000A0JWM07, риск - низкий, ликвидность - отличная.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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