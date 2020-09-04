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04 сентября 2020 года 18:05
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. При этом эксперт советует помнить, что в моменте компания покажет снижение финансовых результатов из-за продажи Детского мира, показатели которого перестанут отражаться в консолидированной финансовой отчётности компании. "Также у акции Системы уходит поддержка в виде обратного выкупа акций. Менеджмент сообщил, что не планирует продолжать обратный выкуп акций в 2020 г. Компания достаточно выкупила акций для программы мотивации менеджмента, общая сумма выкупа составила 1,6 млрд руб.", - подчеркивает Баженов. АФК «Система» отчиталась о финансовых результатах за II кв. 2020 г. по МСФО. Выручка компании осталась практически без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 155,24 млрд. руб. Скорректированный показатель OBIDA аналогично показал околонулевую динамику, увеличившись всего на 0,6%. Чистая прибыль сократилась на 56% – до 6,4 млрд руб., относящаяся к акционерам в 11,3 раза – до 581 млн. "Несмотря на околонулевую динамику основных показателей и падение чистой прибыли, результаты Системы оказались лучше консенсус-прогноза. - отмечает аналитик "КИТ Финанс Брокер". - Нулевая динамика выручки обусловлена снижением доходов от гостиничного и медицинского бизнеса из-за влияния карантинных мер, связанных с распространением коронавируса. Компенсировать падение доходов удалось за счёт выручки МТС и Segezha Group, а также взрывного роста OZON". Система и РКИФ в июне и сентябре 2020 г. провели успешную продажу акций Детского мира, тем самым полностью вышли из ритейлера, говорится в обзоре. После чего, Детский мир стал первой компанией на российском рынке почти со 100%-ой долей акций в свободном обращении. В результате АФК «Система» получила 25,6 млрд руб. от продажи пакета акций Детского мира. Кроме этого, группа планирует привлечь на долговом рынке 10 млрд руб. По словам менеджмента, денежные средства, полученные от продажи акций, пойдут на снижение долга, но до конца 2020 г. он может остаться выше 150 млрд руб. Также вчера президент АФК «Система» Владимир Чирахов сообщил, что OZON нуждается в 5 млрд руб. дополнительных инвестиций от акционеров в 2020 г. Таким образом, по мнению Баженова, можно сделать вывод, что часть средств от продажи акций Детского мира и выпуска облигаций пойдут на развитие OZON.
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Компании упоминаемые в новости: Polymetal Int
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