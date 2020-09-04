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04 сентября 2020 года 17:00
Золото остается очень дорогим средством страхования - Julius Baer
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и техническими трейдерами, и не было обосновано фундаментальными факторами. Золото, как и серебро, очень восприимчиво к краткосрочным ралли, вызванным сменой настроений. Для изменения движения на этих рынках не нужно много денег, учитывая их небольшой размер", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке. Специалист отмечает, что фокус рынков сместился с непосредственного влияния коронакризиса на его потенциальные долгосрочные последствия, особенно с точки зрения денежно-кредитной политики. В том числе обсуждаются прогнозы быстрого роста инфляции и длительного обесценивания мировых валют по сравнению с золотом и серебром в результате сегодняшних мер стимулирования, известных как "печатание денег". "Мы с трудом разделяем эти взгляды. В этом отношении было интересно отметить, что недавнее выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла было скорее разочарованием для рынка золота и серебра даже несмотря на то, что он выразил большую терпимость к инфляции в будущем. Такое смещение акцентов подкрепляется преобладающими высокими показателями серебра, что привело к снижению соотношения золото/серебро до самого низкого уровня примерно за четыре года. Наша позиция по обоим металлам не изменилась, - отмечает Менке. - Мы считаем, что рецессия, спровоцированная коронакризисом, полностью отражена в более низких, чем сегодня, котировках золота. Золото остается очень дорогим средством страхования, хотя беспрецедентная неопределенность оказывает краткосрочную поддержку ценам. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем, что котировки золота будут снижаться, а не расти, поскольку экономическая обстановка должна продолжать улучшаться, что скажется на спросе на защитные активы. Тем временем рынок серебра остается рынком трейдеров".
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04 сентября 2020 года 16:11
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:13
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.03 сентября 2020 года 13:43
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.03 сентября 2020 года 12:33
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.03 сентября 2020 года 11:35
Курс EUR/USD в четверг, 3 сентября, демонстрирует негативную динамику, констатирует аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев. Торги проходят вблизи отметки 1,18000, сообщается в комментарии компании. Поводом для негативной динамики стали заявления старшего экономиста Европейского центрального банка... читать дальше
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