Золото остается очень дорогим средством страхования - Julius Baer

Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer.

"Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и техническими трейдерами, и не было обосновано фундаментальными факторами. Золото, как и серебро, очень восприимчиво к краткосрочным ралли, вызванным сменой настроений. Для изменения движения на этих рынках не нужно много денег, учитывая их небольшой размер", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке.

Специалист отмечает, что фокус рынков сместился с непосредственного влияния коронакризиса на его потенциальные долгосрочные последствия, особенно с точки зрения денежно-кредитной политики. В том числе обсуждаются прогнозы быстрого роста инфляции и длительного обесценивания мировых валют по сравнению с золотом и серебром в результате сегодняшних мер стимулирования, известных как "печатание денег".

"Мы с трудом разделяем эти взгляды. В этом отношении было интересно отметить, что недавнее выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла было скорее разочарованием для рынка золота и серебра даже несмотря на то, что он выразил большую терпимость к инфляции в будущем. Такое смещение акцентов подкрепляется преобладающими высокими показателями серебра, что привело к снижению соотношения золото/серебро до самого низкого уровня примерно за четыре года. Наша позиция по обоим металлам не изменилась, - отмечает Менке. - Мы считаем, что рецессия, спровоцированная коронакризисом, полностью отражена в более низких, чем сегодня, котировках золота. Золото остается очень дорогим средством страхования, хотя беспрецедентная неопределенность оказывает краткосрочную поддержку ценам. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем, что котировки золота будут снижаться, а не расти, поскольку экономическая обстановка должна продолжать улучшаться, что скажется на спросе на защитные активы. Тем временем рынок серебра остается рынком трейдеров".