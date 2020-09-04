Julius Baer отдает предпочтение циклическим акциям высокого качества

Аналитики Julius Baer в циклическом и технологическом сегментах предпочитают акции высокого качества, которые приносят стабильную прибыль и представляют компании с сильными рыночными позициями и балансами, говорится в комментарии.

"В свете отрицательных реальных процентных ставок, сверхнизких краткосрочных процентных ставок и повышенных премий за риск по акциям, мы полагаем, что сильные колебания на фондовых рынках станут новой нормой. Время таких коррекций чрезвычайно трудно предсказать, и поэтому особенно важно уловить структурные тенденции и не менять стратегию. Мы по-прежнему предпочитаем циклические акции высокого качества (которые приносят стабильную прибыль и представляют компании с сильными рыночными позициями и балансами), в том числе технологический сегмент, в отличие от устойчивых к циклу ценных бумаг", - пишет руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.