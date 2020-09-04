ОФЗ с плавающей ставкой могут стать фаворитами рынка - "Универ Сбережения"

Облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой интересны локальным крупным банкам, у которых еще долгое время будет сохраняться профицит ликвидности, и пенсионным фондам; такие выпуски являются более выгодной альтернативой размещению денежных средств на открытом рынке и будут защитными в случае роста ставок, считает заместитель руководителя департамента управления активами, старший портфельный управляющий компании "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов.

Для покрытия дефицита бюджета Минфин намеревается продать в III квартале ОФЗ на 1 трлн рублей. На данный момент квартальный план Минфина выполнен на 62% (за третий квартал привлечено 620 млрд рублей), таким образом, на оставшихся четырех аукционах в сентябре Минфину необходимо будет продать ОФЗ на 380 млрд рублей (в среднем по 95 млрд рублей в неделю).

Значительная часть средств, вырученных Минфином в третьем квартале, пришлась на выпуск ОФЗ-ПК серии 29014 с плавающей ставкой и погашением в марте 2026 года. Ведомство размещало эти бумаги на трех аукционах подряд (29 июля, 5 августа и 2 сентября), продав их в общей сложности на 270,5 млрд рублей и обеспечив тем самым выполнение почти треть квартального плана.

Спрос на аукционе 29 июля составил 192,7 млрд рублей, 5 августа - 265,7 млрд рублей, 2 сентября - рекордные 314,76 млрд рублей. При этом 29 июля и 5 августа Минфин не был готов продавать эти бумаги с подходящей для инвесторов премией, поэтому в ходе первого аукциона спрос был удовлетворен лишь на 10%, в ходе второго - на 24%. В то же время, на аукционе 2 сентября спрос был удовлетворен уже почти на 60%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" Дмитрий Ибрагимов, если посмотреть на историю размещений ОФЗ с плавающей ставкой, то прослеживается тенденция увеличения премии.

По выпуску ОФЗ-ПК серии 29014 на первом аукционе 8 июля премия к ставке RUONIA составила примерно 27 б.п., на аукционе 2 сентября - уже примерно 42 б.п., что, по словам Ибрагимова, объясняется желанием Минфина наращивать объемы заимствований в условиях слабого рынка именно за счет выпусков ОФЗ с плавающей ставкой. "С одной стороны, на них будет сохраняться очень большой спрос вследствие профицита ликвидности, сосредоточенного в основном в крупных банках. С другой стороны - крупные покупатели данных выпусков требуют все большую премию к ставкам RUONIA из-за растущего предложения этих бумаг со стороны Минфина. Вероятно, будет найдена некоторая оптимальная величина премии, после чего Минфин станет более жестким в проведении этих аукционов. Например, 50 б.п. видится разумной величиной", - говорит Ибрагимов.

В основном выпуски ОФЗ с плавающей ставкой интересны локальным крупным банкам и пенсионным фондам. "У банков еще долгое время будет сохраняться профицит ликвидности, поэтому для них такие выпуски являются более выгодной альтернативой размещению денежных средств на открытом рынке (операции РЕПО), также они интересны пенсионным фондам, поскольку их результат так или иначе привязан к ставкам денежного рынка или к инфляции. Более того, поскольку в обозримом будущем ставки RUONIA будут выше инфляции, то покупка таких облигаций является беспроигрышным вариантом для пенсионных фондов. Не исключено, что и на аукционе 2 сентября якорными покупателями были крупнейшие пенсионные фонды", - подчеркивает Ибрагимов.

При этом, по словам эксперта, планы Минфина по размещению ОФЗ в III квартале в объеме 1 трлн рублей не означают жесткого следования им, ведомство может как легко перевыполнить план за счет в основном плавающих ОФЗ, так и недовыполнить его в случае ухудшения настроений на рублевом долговом рынке. В то же время, Минфин вряд ли будет агрессивно увеличивать скидки при размещении ОФЗ с плавающей ставкой в дальнейшем. "Премия к ставкам RUONIA более чем 50 б.п. представляется излишней, в то же время вероятно увеличение спроса на следующих аукционах", - считает Ибрагимов.

В целом же в настоящее время очень трудно прогнозировать поведение Минфина на будущих аукционах, однако очевидно, что в случае сохранения слабого рынка для выполнения плана по заимствованиям ведомству придется давать значительные премии ко вторичному рынку. "Напряженная ситуация в Беларуси и история с отравлением Алексея Навального будут оказывать давление на котировки ОФЗ вследствие значительно выросших санкционных рисков, особенно в преддверии выборов в США", - отмечает Ибрагимов.