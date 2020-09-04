Brent может вернуться к фундаментальному диапазону $38-42/барр. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных по Америке. Плюс отмечают эксперты, по-прежнему не решен вопрос с предоставлением нового пакета стимулов. А риски второй волны пандемии коронавируса осенью нивелируют позитивный сантимент в сырье, что в итоге может вернуть нефть к фундаментальному диапазону $38-42/барр., говорится в обзоре банка.