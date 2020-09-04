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Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 - 75,5 руб./долл., 88 - 89,5 руб./евро - УБРиР
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04 сентября 2020 года 14:53
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 - 75,5 руб./долл., 88 - 89,5 руб./евро - УБРиР
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю составит 74 - 75,5 руб./доллар и 88 - 89,5 руб./евро: подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля, а снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила также не добавляет оптимизма рублю, отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля. Черное золото поднималось выше отметки в 45 долларов за баррель марки Brent несколько недель подряд. Однако сейчас, на фоне снизившегося спроса на топливо, цены на черное золото пошли вниз. Сейчас баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 44,3 доллара. Кроме того, за счет снижения добычи топлива, снижается поступление в страну дохода от экспортной выручки - все это негативно влияет на российскую валюту. Снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила, которое произойдет в сентябре, также не добавляют оптимизма рублю", - отмечает Зотов.
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04 сентября 2020 года 17:00
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:11
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:13
Аналитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных... читать дальше
.04 сентября 2020 года 12:22
На восстановление рубля в пятницу позитивно повлияла стабилизация внешнего фона и геополитической обстановки, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики полагают, что в пятницу рубль может подорожать до 74,5 за... читать дальше
.04 сентября 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:58
Здравоохранение, энергетика и нефтегаз по-прежнему привлекательны для инвестирования - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Даже после значительного роста на рынке по-прежнему есть отрасли и компании, инвестиции в которые могут быть достаточно перспективными, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир... читать дальше
.03 сентября 2020 года 16:35
Продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения нефти - "Открытие Брокер"
Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что на рынке нефти продолжается "культивация страхов" по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в США упало на прошлой неделе до 8,78 млн бар. в... читать дальше
.03 сентября 2020 года 15:23
Акции китайских IT-компаний подойдут для долгосрочного инвестирования, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "На наш взгляд, рост рисков в китайской IT-индустрии очевиден. За последний месяц Индия заблокировала более 100 неигровых приложений, созданных компаниями КНР. Ряд инвестиционных... читать дальше
.03 сентября 2020 года 13:43
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита - Sberbank CIB
Приход в Ленту нового гендиректора может быть воспринят рынком как негативное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Лента в среду объявила о... читать дальше
.03 сентября 2020 года 12:33
Ослаблению рубля в среду способствовали глобальное укрепление американской валюты и санкционные опасения, появившиеся после заявлений Германии о признаках отравления российского оппозиционера боевым отравляющим веществом, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research,... читать дальше
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