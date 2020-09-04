Акции золотодобытчиков в пятницу восстанавливаются вместе с попытками цен на золото вернуться к уровню 1950 долл./унц. - "Велес Капитал"

Акции золотодобытчиков в пятницу восстанавливаются вместе с попытками цен на золото вернуться к уровню 1950 долл./унц., говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Эксперт полагает, что Полиметалл в краткосрочном периоде рискует вернуться к падению и скорректироваться к 1830-1900 руб.

"С технической точки зрения акции Полиметалла, также как и котировки золота, находятся у важных для краткосрочного тренда уровнях. Драгоценный металл пока не может отвоевать сопротивление 1970 долл./унц, а бумаги Полиметалла борются за отметку 1940 руб. Закрепление выше 1940 руб. позволило бы рассчитывать на возвращение акций к 2000 руб., а далее к историческому максимуму 2084,50 руб. Локальная слабость золота, однако, предупреждает, что Полиметалл в краткосрочном периоде скорее рискует вернуться к падению и скорректироваться к 1830-1900 руб. Среднесрочный тренд при этом остается восходящим", - отмечает Кожухова.