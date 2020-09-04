Евробонды SCFRU 23 Совкомфлота справедливо оценены рынком - "ВТБ Капитал"

Выпуск Совкомфлота SCFRU 23 (YTM 2,4%, z-спред 214 бп) в настоящий момент торгуется на 20–40 бп выше бумаг российских эмитентов инвестиционного уровня, что аналитики "ВТБ Капитала" считают в целом справедливой оценкой на данном этапе, говорится в обзоре инвестбанка.

Объем денежных средств на балансе Совкомфлота во 2к20 продолжил увеличиваться (на 26% к/к, до 673 млн долл.) и достиг комфортного уровня для покрытия краткосрочной части долговых обязательств эмитента в размере 510 млн долл. (почти полностью состоящей из обеспеченных банковских кредитов). На взгляд экспертов "ВТБ Капитала", компания сможет без труда пролонгировать или рефинансировать краткосрочную задолженность перед банками, а также может может выбрать вариант оптимизации долгового портфеля путем размещения нового длинного выпуска еврооблигаций (особенно в свете благоприятной рыночной конъюнктуры и улучшения своих кредитных метрик). Исходя из сообщения о том, что Совкомфлот рассматривает возможность размещения новых еврооблигаций, эта сделка вполне может быть запланирована на 2п20.

Выручка компании за 2к20 в тайм-чартерном эквиваленте составила 393 млн долл. (+39% г/г и +1% к/к), прежде всего за счет существенного роста в сегменте нефтеперевозок (+79% г/г и +3% к/к). Хорошие результаты показал и промышленный сегмент (перевозка сжиженного газа и обслуживание добывающих платформ), где рост в годовом сопоставлении составил 8% при снижении квартал-к-кварталу всего на 2%, говорится в обзоре.

Снижение доли нефтеперевозок и увеличение доли промышленного сегмента является одним из стратегических направлений развития Совкомфлота. По мнению аналитиков инвестбанка, это связано с тем, что показатели промышленного сегмента в гораздо меньшей степени зависят от динамики традиционно волатильных ставок фрахта, тем самым способствуя большей стабильности показателей компании в целом. Совкомфлот ставит цель к 2025 г. добиться увеличения доли промышленного сегмента в структуре выручки до 70%. На сегодняшний день она составляет 43% (-13 пп г/г вследствие сильной динамики сегмента нефтеперевозок).

"Динамика свободного денежного потока Совкомфлота значительно улучшилась в 4к19–2к20, при этом коэффициент чистой долговой нагрузки последовательно снижается с конца 2017 г., - подчеркивают аналитики инвестбанка. - В июле текущего года агентство S&P повысило прогноз по рейтингу компании со «Стабильного» до «Позитивного». Рост ставок фрахта танкеров, наблюдавшийся в 1п20, едва ли продолжится в дальнейшем (принимая во внимание ограничения по добыче нефти и снижение ее потребления ввиду замедления роста мировой экономики), однако дефицит предложения новых танкеров должен удержать ставки на благоприятных уровнях и, таким образом, поддержать результаты Совкомфлота в ближайшие годы".