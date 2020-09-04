Есть риск большего ослабления курса рубля - Росбанк

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, которые будут опубликованы в пятницу, могут еще больше ослабить рубль, говорится в комментарии Росбанка.

Опубликованные в четверг прогнозы Минфина по выпадающим нефтегазовым доходам (54 млрд руб.) приведут к дальнейшему снижению объема операций до 2,5 млрд руб./день против 3,1 млрд руб./день месяцем ранее. На этот раз министерство воздержалось от публикации деталей прогноза - разбивки оценок на ожидаемые в сентябре и фактически не полученные месяцем ранее. Тем не менее, планы Минфина и отсутствие деталей оказались не замечены рынком из-за преобладания геополитических рисков, поэтому рубль сохранил диапазон 75-75,5 против доллара США с умеренной волатильностью в его пределах", - отмечают специалисты банка.

"В пятницу внимание будет обращено к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Сильные показатели - рост занятости более 1,4 млн (консенсус) - могут изменить баланс поддержки доллара на мировой арене. Для пары USD/RUB это может стать поводом протестировать более высокие отметки (75,5-76). Напротив, слабые данные в Штатах переведут акцент в сторону EUR/RUB, и здесь временной целью может стать отсечка 90", - пишут аналитики Росбанка.