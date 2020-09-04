ФосАгро вернулась в индекс RDX, заменив Mail.ru по итогам пересмотра - BCS GM

(добавлен 2-й абзац и текст после 3-го абзаца)

Глобальные депозитарные расписки (GDR) ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) включены в индекс RDX по итогам пересмотра индексов Венской фондовой биржи, сообщается в обзоре аналитиков BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной. В то же время GDR Mail.ru Group (MOEX: MAIL) были из данного индекса исключены.

Кроме того, был повышен показатель (NoS - количество акций) для "Полюса" на 0,52%, что, по оценке экспертов, является несущественным.

Итоги пересмотра вступят в силу 18 сентября после завершения торгов.

"Исходя из оценки третьих лиц совокупного объема активов под управлением, которые отслеживают RDX (около $1,8 млрд), изменения могут оказать давление на котировки GDR Mail.ru и поддержку котировкам GDR "ФосАгро". С учетом цен на вчерашнее закрытие мы предполагает, что вес в индексе RDX "ФосАгро" может составить около 0,83%. В результате притоки в GDR "ФосАгро" могут достичь $14,8 млн, или 2,4 дня торгов на Лондонской и Московских биржах. Оттоки из Mail.ru могут составить $33,5 млн, или 2,1 дня торгов в Москве и Лондоне", - пишут аналитики.

Индекс RDX используется трейдерами, работающими с деривативами и структурными продуктами.

GDR "ФосАгро" были исключены из индекса RDX года назад в рамках сентябрьского пересмотра, но теперь в него вернутся.