ФосАгро вернулась в индекс RDX, заменив Mail.ru по итогам пересмотра - BCS GM

Глобальные депозитарные расписки (GDR) ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) включены в индекс RDX по итогам пересмотра индексов Венской фондовой биржи, сообщается в обзоре аналитиков BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной. В то же время GDR Mail.ru были из данного индекса исключены.

Итоги пересмотра вступят в силу 18 сентября после завершения торгов.